04.02 06:05 MIGnews.com

Intel готовит революцию в сфере видеоадаптеров

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Компания Intel готовит высокопроизводительный дискретный видеоадаптер серии Arctic Sound, главной особенностью которого станет многопроцессорность.Ранее название Arctic Sound связывали с дискретными видеокартами серии Xe, однако после их анонса нет уверенности, к какой линейке будет относиться новый GPU, сообщает doredtv.com.Как уверяют инсайдеры, он будет изготовлен по 10-нм техпроцессу, а ключевой особенностью новинки будет многопроцессорная структура. На подкладке новинки разместятся четыре кристалла площадью 150 миллиметров квадратных каждый, в комбинации с быстрой видеопамятью HBM2E.По данным источника, сначала графика Arctic Sound разрабатывалась для потоковой передачи видео высокого разрешения, которая была востребована на этапе проектирования несколько лет назад. Теперь же спрос на данные услуги снизился, и проект перепрофилировали под видеокарты общего назначения.Ожидается, что дебют производительных графических ускорителей нового поколения состоится в 2021 году, предполагаемая стоимость новинок не сообщается.