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В Индийском океане существовал древнейший континент 04.02 05:23   MIGnews.com

В Индийском океане существовал древнейший континент

Ученые нашли куски древнего континента глубоко на дне Индийского океана под островом Маврикий. Как сообщает ТСН со ссылкой на CNN, невероятная находка получила название "Mauritia".



Согласно отчету, опубликованному в журнале Nature Communications, кусок коры, который остался от распада супер-континента Гондваны, существовал более 200 миллионов лет назад - до того, как Гондвана распалась на то, что сейчас мы называем Африкой, Южной Америкой, Антарктидой, Индией и Австралией.

По словам профессора Льюиса Ешвела, несколько кусков "неоткрытого континента" разных размеров разбросаны в Индийском океане.

Исследователи считают, что их результаты демонстрируют существование древней континентальной коры под островом Маврикий. Возможно, этот континент потерян навсегда, но есть следы, которые напоминают о его существовании, считают ученые.
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