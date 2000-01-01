04.02 04:09 MIGnews.com

За метеоритами в Антарктиду отправятся в 2020 году

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Ученые из Манчестерского университета собирают антарктическую экспедицию для поиска метеоритов. Команда направится к Южному полюсу в 2020 году и постарается обнаружить железные метеориты, законсервированные во льду, сообщает Daily Mail.Ученые будут искать металлические метеориты, которые, как считается на основании ряда статей, во множестве должны находиться на территории этого материка под небольшим слоем снега и льда (один-два метра). При помощи этих "гостей из космоса" они планируют больше узнать о происхождении планет.Руководить экспедицией будет Манчестерский университет. Именно его специалисты выдвинули теорию о том, что металллические метеориты проплавили лед и сами себя законсервировали на небольшой глубине в толще ледяного покрова Антарктиды. Как известно, на поверхности Антарктиды было найдено множество метеоритов, однако они были в основном неметаллические.Среди метеоритов, найденных на территории Антарктиды, доля неметаллических значительно выше, чем в целом по Земле. Именно эта информация позволила выдвинуть гипотезу о том, что они просто прячутся от исследователей под поверхностью ледяного покрова материка. На декабрь 2015 года на территории Антарктиды было найдено 34927 метеоритов. Это 66,3 процента от общего количества всех метеоритов, обнаруженных на Земле.