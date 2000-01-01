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IAI создаст спутник связи за 200 млн долларов | Фото:03.01 16:29   MIGnews.com

IAI создаст спутник связи за 200 млн долларов

Israel Aerospace Industries (IAI) разработает и построит национальный спутник связи Израиля, который будет называться Dror 1. Аппарат будет в значительной степени основан на израильских технологиях и предназначен для удовлетворения потребностей страны в спутниковой связи в течение пятнадцати лет.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 190-200 миллионов долларов, большая часть из которых предоставит государство.

В соответствии с соглашением, подписанным государством с IAI, Dror 1, который станет первым из серии будущих спутников, будет готов к запуску в течение четырех лет. Соглашение, принятое правительством в 2018 году, предназначено для содействия долгосрочной стратегии спутниковой связи.

Последним спутником связи, построенным IAI, был Amos 6 для Spacecom Satellite Communications Ltd. (TASE: SCC). Но он вышел из строя 1 сентября 2016 года, после взрыва пусковой установки SpaceX, на которой он был установлен.

Spacecom купила свой следующий спутник, Amos 17, у Boeing, тем самым ставя под сомнение будущее отрасли спутниковой связи в Израиле. Amos 17 успешно запустили в ноябре прошлого года.

Спутник Dror 1 будет разрабатываться группой IAI Systems Missiles & Space (SMS), которая, среди прочего, отвечает за оборонительные ракеты Arrow 2 и 3 и ракету класса "земля-воздух" Barak 8.

"В последние годы МАИ инвестировала огромные бюджеты на исследования и разработки и приложила большие усилия для сохранения возможностей спутниковой связи в Израиле", - сказал Боаз Леви, глава группы компании SMS. "Мы очень рады идти вперед с Dror 1, который будет самым совершенным спутником связи, когда-либо созданным в Израиле".


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