03.01 15:16 MIGnews.com

Израильская фирма разработала систему защиты от мини-дронов

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Израильская фирма Convexum разработала систему установления контроля над мини-дронами, появляющимися в разного рода запретных зонах.Количество мини-дронов и их доступность создают все больше проблем при охране различных важных объектов - аэропортов, военных баз и заводов, тюрем, а также при проведении массовых мероприятий - демонстраций и концертов.В отличие от всех предыдущих подобных проектов, система Convexum не только засекает приближение беспилотника, но и автоматически устанавливает над ним контроль и сажает в безопасном месте.Основателями Convexum являются Гилад Сахар и Нив Маген. Оба являются выходцами из подразделения электронной разведки ЦАХАЛа 8200.