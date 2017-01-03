Израильская фирма разработала систему защиты от мини-дронов

Количество мини-дронов и их доступность создают все больше проблем при охране различных важных объектов - аэропортов, военных баз и заводов, тюрем, а также при проведении массовых мероприятий - демонстраций и концертов.
В отличие от всех предыдущих подобных проектов, система Convexum не только засекает приближение беспилотника, но и автоматически устанавливает над ним контроль и сажает в безопасном месте.
Основателями Convexum являются Гилад Сахар и Нив Маген. Оба являются выходцами из подразделения электронной разведки ЦАХАЛа 8200.