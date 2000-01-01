National Interest: у РФ был супертанк для ядерной войны
Американский журнал National Interest рассказал о танке "Объект 279", который был разработан для ведения боевых действий в условиях ядерной войны. Боевая машина была разработана в конце 1950-х годов и имела несколько особенностей строения.
Отмечается, что конструкция данного танка отражала страх перед ядерной войной. Было изготовлено несколько прототипов данного оружия, которые на вооружение так и не поступили. У "Объекта 279" было острое, блюдцеобразное шасси и четыре гусеницы для улучшения проходимости в труднодоступной местности.
У танка была 130-миллиметровая нарезная пушка и 14,5-миллиметровый пулемет, закрепленный на башне. Но самое важное в танке - это его броня. Она была необычайно толстой - 319 миллиметров в башне и 269 миллиметров в корпусе. Это больше, чему поступившего на вооружение в 1970-е годы Т-72.
Авторы объясняют тот факт, что данный танк и не поступил на вооружение тем, что тяжелые бронемашины перестали быть нужны, а их место заняли быстрые и облегченные версии. Генсек Никита Хрущев очень любил большие и громоздкие танки, но военные были вынуждены отказаться от них, так польза от данного оружия была небольшой.