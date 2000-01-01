03.11 02:58 MIGnews.com

Солнце вредит человеку больше, чем 5G-связь

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Ученые решили проверить достаточно ли безопасна мобильные сети поколения 5G.Самые популярные мифы о связи пятого поколения развеял портал Tom’s Guide.Потребителей волнуют миллиметровые волны, которые ошибочно относят к ионизирующему излучению — радиации. По сути, 5G излучение – неионизирующее и не проникает сквозь кожу, а соответственно не может спровоцировать рак, в отличие, например, от солнечных лучей.Более того, новая технология работает на частотах, лишь немного превышающих предыдущие поколения связи. Так, федеральная комиссия по связи США уже признала их допустимыми в повседневном пользовании.Волнения общественности подогревают и работы некоторых учёных. К примеру, в 2018 году Министерство здравоохранения США провело исследование, которое показало негативное влияние радиочастот на крыс и мышей — у животных образовались злокачественные опухоли. При этом участники экспериментов утверждают, что результаты тестов нельзя применять к человеку: люди не подвергаются такому длительному и мощному воздействию при работе со смартфонами.Некоторые противники 5G также ссылаются на работу физика Билла Карри, который заявил, что беспроводные устройства могут стать причиной онкологических заболеваний мозга. При этом он полностью игнорировал защитный эффект кожи.Несмотря на удовлетворительные результаты предварительных тестов безопасности 5G, некоторые учёные по-прежнему скептически относятся к технологии. Представитель Калифорнийского университета Джоэл Московиц считает, что запуск нового поколения мобильной связи стоит приостановить, чтобы провести больше исследований и удостовериться в его безопасности.