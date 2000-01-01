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Робота научили в точности копировать движения человека | Фото:02.11 21:38   MIGnews.com

Робота научили в точности копировать движения человека

Инженеры Массачусетского технологического института разработали ходячего робота, способного моментально повторять движения человека и самостоятельно поддерживать баланс.

Соответствующее видео опубликовано на видеохостинге Youtube.

Конструкторы поставили задачу научить робота не падать при воздействии внешних сил. Для этого они использовали устройство, передающее информацию о движениях человека на другом конце провода, что позволило машине в полном объеме моментально повторять моторику нижней части тела оператора, сохраняя баланс при совершении шагов и прыжков.

По словам инженеров, сначала система считывает движения человека при выполнении определенных упражнений. После она высчитывает, как центр массы тела соотносится с центром давления, — при ходьбе это можно схематично изобразить в виде маятника с постоянно раскачивающейся линией. Эти данные масштабируют, чтобы они соотносились с габаритами робота, и применяют в вычислении нужных действий для сохранения баланса машины.



Исследователи считают, что это важный шаг к тому, чтобы робот мог выполнять разные задачи в сложных условиях. В будущем представители МТИ планируют применять подобных роботов в спасательных операциях при пожарах, обвалах или утечке химикатов.


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