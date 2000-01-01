02.11 21:38 MIGnews.com

Робота научили в точности копировать движения человека

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Инженеры Массачусетского технологического института разработали ходячего робота, способного моментально повторять движения человека и самостоятельно поддерживать баланс.Соответствующее видео опубликовано на видеохостинге Youtube.Конструкторы поставили задачу научить робота не падать при воздействии внешних сил. Для этого они использовали устройство, передающее информацию о движениях человека на другом конце провода, что позволило машине в полном объеме моментально повторять моторику нижней части тела оператора, сохраняя баланс при совершении шагов и прыжков.По словам инженеров, сначала система считывает движения человека при выполнении определенных упражнений. После она высчитывает, как центр массы тела соотносится с центром давления, — при ходьбе это можно схематично изобразить в виде маятника с постоянно раскачивающейся линией. Эти данные масштабируют, чтобы они соотносились с габаритами робота, и применяют в вычислении нужных действий для сохранения баланса машины.Исследователи считают, что это важный шаг к тому, чтобы робот мог выполнять разные задачи в сложных условиях. В будущем представители МТИ планируют применять подобных роботов в спасательных операциях при пожарах, обвалах или утечке химикатов.