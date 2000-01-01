02.11 20:30 MIGnews.com

Ученые: вождение "расслабляет" крыс

Американские ученые из университета Ричмонда научили крыс управлять автомобилем.Исследователи продемонстрировали ролик, где грызуны действительно садятся в маленький автомобиль, едут, а в качестве вознаграждения получают фруктовые колечки, соответствующие видеозаписи размещены на видеохостингах Vimeo и Youtube.Ученые сконструировали электромобиль из пластиковой бутылки, колес и нужных механизмов. Авто работало по нажатию медных рычажков, отвечающих за движение вперед, влево и вправо. Ученые полагали, что со временем грызуны смогут не только ехать на машинке в одну сторону, но и контролировать ее.Ученые отобрали 11 крыс, поделив их на две группы: одних выращивали в обычных условиях, а других в "обогащённых" — с игрушками и тренировками.Поначалу животных награждали фруктовыми колечками каждый раз, когда те дотрагивались до рычагов и приводили транспорт в движение. Когда крысы разобрались с управлением, колечки стали помещать на расстоянии от машины — грызуны садились в электромобиль и доезжали до еды.Ролик, показанный учеными, свидетельствует, что со временем подопытные стали не просто ездить по прямой, но и поворачивать, если это требуется. Гормональные тесты показали, что вождение "расслабляло" подопытных.Возглавлявшая эксперимент ученая Келли Ламберт назвала результаты тестов весьма значимыми, ведь опыт показал, что крысиный мозг адаптируется к задачам лучше, чем предполагалось ранее.

33s_Rat_Steering_Compilation from Ars Technica on Vimeo.

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При этом лучше с заданием справились крысы из "обогащённой группы", когда как их оппоненты практически провалили тест на вождение.