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Ученые: вождение `расслабляет` крыс | Фото:02.11 20:30   MIGnews.com

Ученые: вождение "расслабляет" крыс

Американские ученые из университета Ричмонда научили крыс управлять автомобилем.

Исследователи продемонстрировали ролик, где грызуны действительно садятся в маленький автомобиль, едут, а в качестве вознаграждения получают фруктовые колечки, соответствующие видеозаписи размещены на видеохостингах Vimeo и Youtube.

Ученые сконструировали электромобиль из пластиковой бутылки, колес и нужных механизмов. Авто работало по нажатию медных рычажков, отвечающих за движение вперед, влево и вправо. Ученые полагали, что со временем грызуны смогут не только ехать на машинке в одну сторону, но и контролировать ее.
Ученые отобрали 11 крыс, поделив их на две группы: одних выращивали в обычных условиях, а других в "обогащённых" — с игрушками и тренировками.



Поначалу животных награждали фруктовыми колечками каждый раз, когда те дотрагивались до рычагов и приводили транспорт в движение. Когда крысы разобрались с управлением, колечки стали помещать на расстоянии от машины — грызуны садились в электромобиль и доезжали до еды.

Ролик, показанный учеными, свидетельствует, что со временем подопытные стали не просто ездить по прямой, но и поворачивать, если это требуется. Гормональные тесты показали, что вождение "расслабляло" подопытных.

Возглавлявшая эксперимент ученая Келли Ламберт назвала результаты тестов весьма значимыми, ведь опыт показал, что крысиный мозг адаптируется к задачам лучше, чем предполагалось ранее.


33s_Rat_Steering_Compilation from Ars Technica on Vimeo.



При этом лучше с заданием справились крысы из "обогащённой группы", когда как их оппоненты практически провалили тест на вождение.


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