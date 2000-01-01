На Марсе зафиксировали загадочные звуки

НАСА зафиксировали интересные звуки на Марсе. Некоторые из них пока являются загадкой. Спускаемый аппарат НАСА InSight прибыл на красную планету в ноябре прошлого года и зарегистрировал свой первый сейсмический грохот в апреле, описанный НАСА как "тихое, но отчетливо трясущееся".
Среди звуков был, например, марсианский ветер, механические движения руки сейсмометра и другие шумы, описанные командой НАСА как "тянет и пускает".
Предполагается, что эти звуки являются следвстивем расширяющегося и сжимающегося сейсмометра. Лондонский колледж, который работал над аудиозаписями, сказал: "Это было захватывающе, особенно в начале, услышать первые вибрации от спускаемого аппарата. Вы представляете, что на самом деле происходит на Марсе, когда InSight сидит на открытом ландшафте".
Команда узнала, что марсианская кора похожа на сочетание Земли и Луны.
Марс, с его кратерной поверхностью, немного больше похож на Луну, с сейсмическими волнами, звонящими в течение минуты или около того, тогда как землетрясения могут приходить и уходить намного быстрее. Они также обнаружили, что лучшее время для записи - вечер, так как днем сильнее ветра.