03.10 06:14 MIGnews.com

На Марсе зафиксировали загадочные звуки

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НАСА зафиксировали интересные звуки на Марсе. Некоторые из них пока являются загадкой. Спускаемый аппарат НАСА InSight прибыл на красную планету в ноябре прошлого года и зарегистрировал свой первый сейсмический грохот в апреле, описанный НАСА как "тихое, но отчетливо трясущееся".Среди звуков был, например, марсианский ветер, механические движения руки сейсмометра и другие шумы, описанные командой НАСА как "тянет и пускает".Предполагается, что эти звуки являются следвстивем расширяющегося и сжимающегося сейсмометра. Лондонский колледж, который работал над аудиозаписями, сказал: "Это было захватывающе, особенно в начале, услышать первые вибрации от спускаемого аппарата. Вы представляете, что на самом деле происходит на Марсе, когда InSight сидит на открытом ландшафте".Команда узнала, что марсианская кора похожа на сочетание Земли и Луны.Марс, с его кратерной поверхностью, немного больше похож на Луну, с сейсмическими волнами, звонящими в течение минуты или около того, тогда как землетрясения могут приходить и уходить намного быстрее. Они также обнаружили, что лучшее время для записи - вечер, так как днем сильнее ветра.