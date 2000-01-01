02.10 13:11 MIGnews.com

Иран грозится запустить три спутника: что это значит

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Власти Ирана обещают до конца 2019 года вывести на орбиту три спутника.Об этом было объявлено на государственном телевидении страны, 2 октября, передает "Аруц Шева".По данным издания, в ходе трансляции приводились слова главы иранского космического агентства Муртазы Брари.Он пояснил, что это гражданские спутники, которые будут применятся в сфере экологии и сельского хозяйства.Тем временем, Израиль и США настаивают на том, что под видом космической программы власти Ирана разрабатывают баллистические ракеты.