02.10 13:11 MIGnews.com
Иран грозится запустить три спутника: что это значит
Власти Ирана обещают до конца 2019 года вывести на орбиту три спутника.
Об этом было объявлено на государственном телевидении страны, 2 октября, передает "Аруц Шева".
По данным издания, в ходе трансляции приводились слова главы иранского космического агентства Муртазы Брари.
Он пояснил, что это гражданские спутники, которые будут применятся в сфере экологии и сельского хозяйства.
Тем временем, Израиль и США настаивают на том, что под видом космической программы власти Ирана разрабатывают баллистические ракеты.
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