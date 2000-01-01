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В древнем еврейском храме найден каннабис | Фото:02.06 08:51   MIGnews.com

В древнем еврейском храме найден каннабис

Археологи обнаружили на алтаре древнего храма в Араде в пустыне Негев остатки сожженного ладана и каннабиса.

Об этом сообщает IFL Science.

Ученые собрали небольшие образцы обугленных материалов, ранее найденных на каждом из алтарей, и провели анализ в лаборатории. Выяснилось, что меньший алтарь сдержал каннабидиол (CBD) и тетрагидроканнабинол (THC), а также его побочный продукт каннабинол (CBN), которые содержатся только в растениях каннабиса. Наличие психоактивных веществ на алтаре говорит о том, что конопля была сожжена "как часть ритуала, который происходил в храме".

Каннабис был смешан с навозом, чтобы улучшить горение, а ладан – с животным жиром для большего количества дыма.

"Впервые каннабис был обнаружен на Древнем Ближнем Востоке. Использование растения в храме должно было играть центральную роль в проводимых там культовых ритуалах", – рассказал ведущий автор исследования из Музея Израиля в Иерусалиме Эран Арье.

На самом большом из двух алтарей также нашли остаток ладана, который рос в Аравии. Находка говорит о том, что древний народ Иудеи, вероятно, начал торговать с Аравией раньше, чем считалось.


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