02.06 22:36 MIGnews.com
К Земле летит большой астероид
Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США установили, что астероид 163348 (2002 NN4) максимально приблизится к Земле в субботу, 6 июня.
Об этом сообщает Daily Star
.
"NASA следит за огромным астероидом, который по размеру может быть больше Эмпайр-стейт-билдинг (в Нью-Йорке - ред.) и который на этой неделе пролетит в орбите Земли", – сказано в сообщении.
По данным NASA, размер астероида оценивается между 250 и 750 м, что больше, чем Эмпайр-Стейт-Билдинг – 443 м. По словам ученых, астероид не столкнется с Землей.
Он должен пролететь мимо на расстоянии около 5,2 млн километров. Скорость его составляет 5,2 км/сек. В следующий раз астроид приблизится к Земле только в 2024 году.
Поделиться
Все по теме
Комментарии