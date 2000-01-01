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К Земле летит большой астероид | Фото:02.06 22:36   MIGnews.com

К Земле летит большой астероид

Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США установили, что астероид 163348 (2002 NN4) максимально приблизится к Земле в субботу, 6 июня.

Об этом сообщает Daily Star.

"NASA следит за огромным астероидом, который по размеру может быть больше Эмпайр-стейт-билдинг (в Нью-Йорке - ред.) и который на этой неделе пролетит в орбите Земли", – сказано в сообщении.

По данным NASA, размер астероида оценивается между 250 и 750 м, что больше, чем Эмпайр-Стейт-Билдинг – 443 м. По словам ученых, астероид не столкнется с Землей.

Он должен пролететь мимо на расстоянии около 5,2 млн километров. Скорость его составляет 5,2 км/сек. В следующий раз астроид приблизится к Земле только в 2024 году.


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