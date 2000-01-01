02.06 14:43 MIGnews.com

Фейсбук: конфиденциальности не существует

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Во время судебного слушания по делу скандала с Facebook с Cambridge Analytica, адвокат FB заявил, что “нет никакого вторжения в частную жизнь вообще, потому что нет никакой частной жизни”.Как сообщается, компания не отрицает, что третьи лица имеют доступ к данным пользователей. Она заявила окружному судье США, Винсу Хабрии, что в Facebook, как и в любой другой социальной сети нет «разумных ожиданий в отношении конфиденциальности».Еще один аргумент в пользу Facebook заключается в следующем. Они являются крупнейшей в мире соцсетью, которая публично убеждает людей, что она знает, как защитить личную информацию.К тому же, в этом месяце главный операционный директор Facebook, Шэрил Сендберг, заявила, что вместе с гендиректором, Марком Цукербергом, они сделают все необходимое для обеспечения безопасности пользователей Facebook.После скандала с Cambridge Analytic в 2018 году установленный порядок обработки данных ставится под сомнение. Во время конфликта был неправомерно получен доступ к личной информации до 87 миллионов пользователей соцсети.