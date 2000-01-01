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Новый смартфон Google будет стоить в два раза дешевле Apple | Фото:03.05 06:31   MIGnews.com

Новый смартфон Google будет стоить в два раза дешевле Apple

Следующий смартфон от Google может значительно снизить высокие цены на большинство современных телефонов: слухи указывают на то, что Pixel 3a будет стоить всего 400 долларов. Это меньше, чем половина стоимости Apple iPhone XS и почти вдвое дешевле, чем Apple iPhone XR.



Последний слух о цене Pixel 3a появился на канале YouTube "Echo Today". Согласно каналу, цена Pixel 3a начинается с 400 долларов, а более крупного Pixel 3a XL - с 480 долларов.

Кроме того, канал сообщает, что новые телефоны появятся 7 мая - одновременно с предстоящей конференцией разработчиков Google, I / O. Цена и дата выпуска являются последними в продолжающемся потоке слухов о следующем смартфоне Google Pixel.


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