03.05 06:31 MIGnews.com

Новый смартфон Google будет стоить в два раза дешевле Apple

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Следующий смартфон от Google может значительно снизить высокие цены на большинство современных телефонов: слухи указывают на то, что Pixel 3a будет стоить всего 400 долларов. Это меньше, чем половина стоимости Apple iPhone XS и почти вдвое дешевле, чем Apple iPhone XR.Последний слух о цене Pixel 3a появился на канале YouTube "Echo Today". Согласно каналу, цена Pixel 3a начинается с 400 долларов, а более крупного Pixel 3a XL - с 480 долларов.Кроме того, канал сообщает, что новые телефоны появятся 7 мая - одновременно с предстоящей конференцией разработчиков Google, I / O. Цена и дата выпуска являются последними в продолжающемся потоке слухов о следующем смартфоне Google Pixel.