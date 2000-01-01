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Дети тех, кто пережил Холокост могут унаследовать ПТСР | Фото:02.05 17:29   MIGnews.com

Дети тех, кто пережил Холокост могут унаследовать ПТСР

Исследование, проведенное Университетом Бар-Илан, показало, что дети тех, кто пережил Холокост и страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), более склонны к нездоровым привычками, таким как пьянство и отсутствие физических упражнений.

Исследование, которое было проведено профессором Амитом Шрирой из Междисциплинарного департамента социальных наук, показало, что дети выживших в Холокост наследуют некоторые из симптомов посттравматического расстройства. "Люди, пережившие Холокост, страдающие ПТСР, склонны развивать опасное для здоровья поведение и передавать эти привычки своим детям", - сказал профессор Шрира.

"Большинство потомков переживших Холокост выросли, чтобы быть здоровыми взрослыми людьми. Однако есть люди, которые имеют более высокий риск развития психических и физических заболеваний, которые требуют профессионального лечения", - добавил он.

Исследование также показало, что дети выживших в Холокост, у которых не было симптомов ПТСР, не проявляли нездорового поведения чаще, чем остальная часть населения.


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