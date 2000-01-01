02.05 17:29 MIGnews.com

Дети тех, кто пережил Холокост могут унаследовать ПТСР

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Исследование, проведенное Университетом Бар-Илан, показало, что дети тех, кто пережил Холокост и страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), более склонны к нездоровым привычками, таким как пьянство и отсутствие физических упражнений.Исследование, которое было проведено профессором Амитом Шрирой из Междисциплинарного департамента социальных наук, показало, что дети выживших в Холокост наследуют некоторые из симптомов посттравматического расстройства. "Люди, пережившие Холокост, страдающие ПТСР, склонны развивать опасное для здоровья поведение и передавать эти привычки своим детям", - сказал профессор Шрира."Большинство потомков переживших Холокост выросли, чтобы быть здоровыми взрослыми людьми. Однако есть люди, которые имеют более высокий риск развития психических и физических заболеваний, которые требуют профессионального лечения", - добавил он.Исследование также показало, что дети выживших в Холокост, у которых не было симптомов ПТСР, не проявляли нездорового поведения чаще, чем остальная часть населения.