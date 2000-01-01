02.05 16:09 MIGnews.com

"Синтетический эмбрион": новое открытие израильских ученых

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Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме сообщили о новом открытии. Им удалось найти способ трансформировать клетки кожи в три основных типа стволовых клеток, которые входят в эмбрионы на ранней стадии. Исследователи утверждают, что открытие может проложить путь к созданию целых человеческих эмбрионов из клеток кожи без необходимости в семени или яйцеклетках. Об этом сообщает Times of Israel.Открытие также может способствовать моделированию эмбриональных дефектов и пролить свет на плацентарные дисфункции, а также решить проблемы бесплодия путем создания человеческих эмбрионов в чашке Петри. "Можно сказать, что мы близки к созданию синтетического эмбриона, что является по-настоящему сумасшедшей вещью", - сказал доктор Йосси Буганим из факультета биологии развития и исследований рака, который возглавлял исследование, опубликованное в Cell Stem Cell. Он и его команда обнаружили набор из пяти генов, способных трансформировать мышиные клетки кожи во все три типа клеток, из которых состоит ранний эмбрион: сам плод, плацента и экстраэмбриональные ткани, такие как пуповина.В 2006 году японские исследователи обнаружили, что четыре центральных эмбриональных гена могут использоваться для "омоложения" клеток кожи, чтобы они функционировали как эмбриональные стволовые клетки. По словам Буганима, прорыв команды из Еврейского университета позволил создать из пяти генов все три важнейших составляющих, которые составляют эмбриональные и экстраэмбриональные признаки, необходимые для создания эмбриона. Работа была выполнена на мышах, и теперь команда начинает применять те же исследования к человеческим эмбрионам, добавил он.Гены, которые использовали израильские исследователи, указывают и направляют то, во что будет развиваться каждая клетка, будь то пуповина, плацента или сам плод. Исследователи объединили эти пять генов таким образом, что при вставке в клетки кожи им удалось перепрограммировать клетки в каждый из трех ранних эмбриональных типов клеток в одной чашке Петри.Это открытие позволит исследователям лучше понять и устранить эмбриональные нарушения и такие заболевания, как плацентарная недостаточность или выкидыш, сказал он. Исследование было проведено Буганимом вместе с доктором Ореном Рамом из Института естественных наук при Еврейском университете и профессором Томми Капланом из факультета компьютерных наук и инженерии университета, а также докторантами Хани Бенчетрит и Мохаммадом Джабером.Однако предстоящие задачи по-прежнему велики, сказал Буганим. "Эмбрион - это трехмерная структура. Нам нужно научиться собирать все это вместе, чтобы создать настоящий зародыш."