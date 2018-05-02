В США испытали марсианский ядерный реактор

Американские ученые завершили проверку ядерного реактора, предназначенного для освоения человечеством космических просторов.
Компактный ядерный реактор Kilopower, способный беспрерывно производить 10 киловатт энергии в течении 10 лет, успешно испытали в штате Невада, США, после чего презентовали на общественности. Как отмечает Lenta.ru, данная модель важна для пилотируемых миссий по освоению и колонизации планет. В первую очередь речь идет об освоении Луны и Марса, на поверхности которых солнечные батареи могут быть малоэффективны в связи с затяжными ночами на Луне и марсианскими бурями в атмосфере.
Сообщается, что реактор Kilopower размером с рулон бумажных полотенец и, соответственно, имеет небольшой вес, что стратегически важно для межпланетных миссий.
Ранее NASA заявили о намерении запустить орбитальную станцию около поверхности Луны к 2025 году, которая возможно станет пересадочным центром на пути к Марсу.