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скриншот с видео YouTube 03.05 03:26   MIGnews.com

В ОАЭ появился свой "Железный человек"

В рамках выставки GISЕC в Дубаях изобретатель Ричард Браунинг, основатель компании Gravity Industries продемонстрировал общественности возможности его нового костюма Daedulus Mark I, способного поднимать человека в воздух в вертикальном положении и развивать скорость несколько сотен километров в час. Об этом сообщили на Lenta.ru.

Полет контролируется положением рук пилота, в комплект костюма также входит шлем, приводящий пилоту датчики топлива, уровень безопасности полета, а также оснащенный Wi-Fi.

Ранее Ричард Браунинг попал в книгу рекордов Гиннеса, создав подобный костюм, способный развивать скорость 51,5 километров в час.
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