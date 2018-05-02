В рамках выставки GISЕC в Дубаях изобретатель Ричард Браунинг, основатель компании Gravity Industries продемонстрировал общественности возможности его нового костюма Daedulus Mark I, способного поднимать человека в воздух в вертикальном положении и развивать скорость несколько сотен километров в час. Об этом сообщили на Lenta.ru.
Полет контролируется положением рук пилота, в комплект костюма также входит шлем, приводящий пилоту датчики топлива, уровень безопасности полета, а также оснащенный Wi-Fi.
Ранее Ричард Браунинг попал в книгу рекордов Гиннеса, создав подобный костюм, способный развивать скорость 51,5 километров в час.