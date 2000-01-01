02.05 22:13 MIGnews.com

На Марсе построят "кирпичную фабрику"

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На Марсе планируется наладить производство кирпича, заявили американские ученые, предложившие экономичный способ создания стройматериалов в условиях Красной планеты.Изначально специалистами предлагались разнообразные способы изготовления кирпича на этой планете, однако все они оказывались экономически не оправданными с точки зрения затрат на строительный материал.Так, один из способов предусматривал задействование специального 3D-принтера. Предполагалось, что данное устройство будет самостоятельно создавать кирпичи из красного песка.Однако американские специалисты разработали более подходящий способ для изготовления кирпичей. Для изготовления планируется использовать местную почву, а также специальный гибкий контейнер, в который астронавты заложат соответствующие компоненты.Любые действия будут осуществляться под высоким давлением, что придаст материалу необходимую стойкость и жесткость.