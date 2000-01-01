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Ученые открыли вид комаров, которые не пьют кровь | Фото: Thinkstock02.05 03:23   MIGnews.com

Ученые открыли вид комаров, которые не пьют кровь

Команда специалистов из Эстонского университета естественных наук, Университета Турку и Университета Сан-Паулу открыла пять неизвестных науке видов комаров.

Об открытии они сообщили в научном журнале ZooKeys, отметив, что ни один из видов не является кровососущим и что тропический дождевой лес в Коста-Рике и Колумбии буквально кишит этими насекомыми. Длина комаров не более 2 мм.

Опасности людям новые виды комаров не представляют, поскольку не пьют кровь человека или животных и не разносят болезни. Личинки комаров питаются разлагающимся органическим веществом и играют важную роль в качестве редуцента.

Вклад эстонских ученых состоит в том, что они "помогли описать уже пойманных насекомых", сообщает BNS.
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