02.05 03:23 MIGnews.com

Ученые открыли вид комаров, которые не пьют кровь

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Команда специалистов из Эстонского университета естественных наук, Университета Турку и Университета Сан-Паулу открыла пять неизвестных науке видов комаров.Об открытии они сообщили в научном журнале ZooKeys, отметив, что ни один из видов не является кровососущим и что тропический дождевой лес в Коста-Рике и Колумбии буквально кишит этими насекомыми. Длина комаров не более 2 мм.Опасности людям новые виды комаров не представляют, поскольку не пьют кровь человека или животных и не разносят болезни. Личинки комаров питаются разлагающимся органическим веществом и играют важную роль в качестве редуцента.Вклад эстонских ученых состоит в том, что они "помогли описать уже пойманных насекомых", сообщает BNS.