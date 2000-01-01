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В метеорите обнаружен белок внеземного происхождения 02.03 17:26   MIGnews.com

В метеорите обнаружен белок внеземного происхождения

Ученые сообщают об открытии "белка из внеземного источника", впервые обнаруженного в метеорите.

Согласно отчету исследователей, крошечные следы нового белка под названием "гемолитин" были обнаружены внутри метеорита Acfer 086. Находка может иметь большое значение для понимания происхождения жизни на Земле или в других местах вселенной, хотя предварительно это должны подтвердить другие исследователи. Об этом сообщает Vice.

"На данный момент необходимо заключение других ученых, для того, чтобы подтвердить результаты исследований" - написала в электронном письме соавтор исследования молекулярный биолог из Гарвардского университета Джули МакГеч.

Сообщается, что команда исследователей представила результаты Национальной академии наук, однако они еще не были рецензированы.

Несмотря на то, что результаты исследования должны будут подтверждены другими командами ученых, обнаруженный "метеоритный белок", как описано в исследовании, является результатом более чем десятилетнего исследования.


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