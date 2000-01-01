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Airbus впервые испытала беспилотное воздушное такси | Фото:03.02 03:20   MIGnews.com

Airbus впервые испытала беспилотное воздушное такси

Компания Airbus впервые испытала аппарат Vahana, который представляет собой беспилотное воздушное такси.

Об этом в пятницу, 2 февраля сообщает Arutz Sheva.

Тестовый полет прошел 31 января в американском Пендлтоне (штат Орегон). В Airbus отмечают, что полет на высоте 5 метров и длительностью 53 секунд прошел успешно.

По словам представителей компании, были завершены разработки над прототипом летательного аппарата, который назвали Alpha One.

Длина 800-килограммового устройства равна 5,7 метрам, а ширина составляет 6,2 метра. Его выход запланирован на 2020 год.

"Нашей целью уже давно является проектирование и строительство пассажирского беспилотного самолета вертикального взлета и посадки (VTOL), что позволит ответить на растущую потребность в городской мобильности", — сказано в сообщении.

В перспективе компания намерена создать парк аэротакси, которые будут использоваться для городской перевозки пассажиров. Проект стартовал два года назад и его развитием активно занимаются лучшие специалисты.
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