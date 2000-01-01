02.02 11:12 MIGnews.com

SMS изменяет ритм мозга

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Написание SMS изменяет ритм мозга человека. Такое удивительное открытие сделали ученые. Специалисты-нейрофиологи провели исследование с участием более сотни респондентов, некоторые из которых больны эпилепсией. Целью эксперименты было выяснить, как влияют на процессы мозга электронные сообщения, чаты и форумы для общения.Изучая мозговую активность участников эксперимента в различные моменты, ученые выяснили, что когда человек набирает сообщение на телефоне или в соцсетях, у него запускается "текстовый ритм" работы мозга. После окончания общения мозг легко переключается с тестового ритма на обычный.Это дало ученым повод заявить, что писать сообщения становится опасным в те моменты, когда от человека требуется максимальная концентрация внимания, например, за рулем автомобиля. Ведь в этом случае мозг уже занят текстовым режимом и не может сосредоточиться на другом.