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SMS изменяет ритм мозга 02.02 11:12   MIGnews.com

SMS изменяет ритм мозга

Написание SMS изменяет ритм мозга человека. Такое удивительное открытие сделали ученые. Специалисты-нейрофиологи провели исследование с участием более сотни респондентов, некоторые из которых больны эпилепсией. Целью эксперименты было выяснить, как влияют на процессы мозга электронные сообщения, чаты и форумы для общения.

Изучая мозговую активность участников эксперимента в различные моменты, ученые выяснили, что когда человек набирает сообщение на телефоне или в соцсетях, у него запускается "текстовый ритм" работы мозга. После окончания общения мозг легко переключается с тестового ритма на обычный.

Это дало ученым повод заявить, что писать сообщения становится опасным в те моменты, когда от человека требуется максимальная концентрация внимания, например, за рулем автомобиля. Ведь в этом случае мозг уже занят текстовым режимом и не может сосредоточиться на другом.
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