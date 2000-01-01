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Названа причина, уничтожившая израильский спутник за 300 млн 03.01 08:18   MIGnews.com

Названа причина, уничтожившая израильский спутник за 300 млн

Американская компания SpaceX обнародовала результаты расследование катастрофы, в результате которой 1 сентября была уничтожена тяжелая ракета-носитель Falcon 9, а вместе с ней и израильский коммуникационный спутник нового поколения Amos-6 стоимостью в 300 млн. долларов. Доклад был опубликован на сайте компании 2 декабря.

Как пришли к выводу эксперты, причиной коллапса стала неполадка в одном из трех расположенных в баке с жидким кислородом во второй ступени ракеты баллонов. Утечка жидкого кислорода и привела к взрыву.

Расследование проводилось целым рядом ведомств: Федеральным управлением гражданской авиации, ВВС США, Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), а также Национальным советом по безопасности на транспорте.

В заявлении сказано, что были предприняты все меры, чтобы аналогичное больше не произошло. Новый, первый после аварии, запуск Falcon 9 назначен на 8 января. На этот раз SpaceX попытается доставить в космос партию спутников нового поколения Iridium NEXT.



Напомним, что израильская компания Spacecom, которой принадлежал спутник, пригрозила взыскать со SpaceX компенсацию в 50 миллионов долларов, либо получить бесплатный старт.
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