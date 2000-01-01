02.11 05:41 MIGnews.com

Ученые нашли объяснение веры в дьявола

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Человечество начало верить в дьявола, высшие силы и зло, потому что не могло объяснить многие страшные болезни.К такому выводу пришли ученые, проанализировав исторические периоды, когда жизням людей угрожали эпидемии, передает ScienceAlert.В частности, много столетий назад чуму, тиф и другие смертельные заболевания объясняли действиями дьявола, пытающего навредить человечеству. Так как люди не могли объяснить происхождение эпидемий, он начали думать, что здоровье зависит от неких потусторонних сил.Что примечательно, "приписывали" недуги проказам нечистой силы те, кто входил в группу риска. Выяснить это ученым помогли 3100 студентов из 28 стран мира, участвовавших в экспериментах. Исследование показало, что вера в потустороннее присуща жителям более бедных и менее развитых стран.