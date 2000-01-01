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02.11 04:36   MIGnews.com

Apple запустила стриминговую платформу

Компания Apple 1 ноября запустила свою стриминговую платформу Apple TV+.

Новая платформа предлагает пользователям бесплатный семидневный пробный период. Об этом сообщается на официальном сайте стримингового сервиса.

В компании Apple заявили, что сервис Apple TV+, который объединит ведущих мировых сценаристов и кинопроизводителей, запущен более чем в 100 странах мира. Новый сервис доступен в приложении Apple TV на устройствах Apple, на сайте tv.apple.com, а также на ряде моделей смарт-телевизоров Samsung.


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