Apple запустила стриминговую платформу

Компания Apple 1 ноября запустила свою стриминговую платформу Apple TV+.
Новая платформа предлагает пользователям бесплатный семидневный пробный период. Об этом сообщается на официальном сайте стримингового сервиса.
В компании Apple заявили, что сервис Apple TV+, который объединит ведущих мировых сценаристов и кинопроизводителей, запущен более чем в 100 странах мира. Новый сервис доступен в приложении Apple TV на устройствах Apple, на сайте tv.apple.com, а также на ряде моделей смарт-телевизоров Samsung.