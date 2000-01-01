Изобретен прибор для повышения мощности сигнала Wi-Fi
Медленный интернет и плохой прием Wi-Fi порой просто сводят с ума. Проблемы с качеством интернета зачастую вызваны дешевыми роутерами (маршрутизаторами), которые нам продают компании. Революционная разработка, запущенная недавно в мире, обещает улучшить сигнал почти в два раза и избавить нас от лишних переплат за улучшенные тарифы.
WiFi UltraBoost позволяет расширить диапазон приема Wi-Fi так, чтобы он достигал самых удаленных уголков дома или офиса, позволяя в любом месте наслаждаться просмотром фильмов без постоянных прерываний и хорошим качеством сигнала при видеозвонках.
Устройство может «проникать» сквозь стены и передавать сигнал плавно и мощно даже в многоэтажном доме.
Прибор позволяет получать быстрый интернет даже при одновременном подключении к Wi-Fi нескольких устройств разных членов семьи без ущерба для скорости передачи данных.
Плюс к этому, WiFi UltraBoost повышает скорость до 300 Мбит/с, что избавляет вас от необходимости покупать у компаний дорогие тарифы. Устройство легко активировать, даже тем, кто не имеет никаких технологических знаний. Любой сможет подключить его всего 5 секунд, вставив прибор в розетку.
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