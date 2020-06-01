В Галилее найдена уникальная реликвия из древности
В израильском национальном парке Ципори в Галилее найдена древняя голова льва, изготовленная из турецкого мрамора.
Как сообщил в Управлении природы и парков Израиля, по оценке археологов, этому изделию около 1800 лет.
Вероятно, оно было элементом фонтана, из которого вытекала вода. Диаметр мраморной головы составляет около 15 сантиметров, длина трубки — 12,5 сантиметров. На фигуре изображен лев с человеческими чертами лица.
A 1,800-year-old fountainhead in the shape of a face was uncovered by chance by a visitor at the Tzipori National Park in the #Galilee, the #Israel Nature and Parks Authority announced Monday.https://t.co/WWlYiLGXwQ