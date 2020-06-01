01.06 19:12 MIGnews.com

В Галилее найдена уникальная реликвия из древности

A 1,800-year-old fountainhead in the shape of a face was uncovered by chance by a visitor at the Tzipori National Park in the #Galilee, the #Israel Nature and Parks Authority announced Monday.https://t.co/WWlYiLGXwQ — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 1, 2020

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В израильском национальном парке Ципори в Галилее найдена древняя голова льва, изготовленная из турецкого мрамора.Как сообщил в Управлении природы и парков Израиля, по оценке археологов, этому изделию около 1800 лет.Вероятно, оно было элементом фонтана, из которого вытекала вода. Диаметр мраморной головы составляет около 15 сантиметров, длина трубки — 12,5 сантиметров. На фигуре изображен лев с человеческими чертами лица.По словам археологов, лицо скульптуры покрывали штукатуркой из религиозных соображений в те времена, когда предположительно была изготовлена данная находка.Древнюю реликвию нашел местный житель, который гулял по парку 1 июня. Он сразу же сообщил об этом директору парка Мейталу Аарону.