Концерн Airbus отметил 50-летний юбилей воздушным парадом
Один из крупнейших производителей больших пассажирских самолетов в мире, европейский концерн Airbus отметил 50-летний юбилей захватывающим воздушным парадом, пишет Flightglobal.
По данным издания, совместный полет всех производимых сейчас самолетов в сопровождении пилотажной группы "Патруль де Франс" выполнили модели A220, A320, A330, A350, A380, а также специальный транспортер Beluga XL, доставляющий детали на заводы Airbus.
"Airbus - это вдохновляющая история успеха и прекрасный пример европейской интеграции. За эти пятьдесят лет мы не раз становились первопроходцами благодаря нашей страсти к любимому делу и стремлению к инновациям. Airbus - это также история про замечательных людей, искренне любящих свое дело. Это история про великие достижения в прошлом, настоящем и будущем", - отметил Гийом Фори, президент Airbus.
История компании началась в 1969 году, когда министр транспорта Франции Жан Шаман и министр экономики Германии Карл Шиллер подписали на авиасалоне Ле-Бурже соглашение о запуске совместной программы по созданию первого в мире широкофюзеляжного двухдвигательного самолета А300. Эта сделка означала рождение Airbus.