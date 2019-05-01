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03.06 01:10   MIGnews.com

Аэропорт Нарита внедрит технологии распознавания лиц

Токийский международный аэропорт Нарита намерен внедрить технологии распознавания лиц с применением искусственного интеллекта для ускорения процедуры сдачи багажа, осмотра и посадки на борт в преддверии летних Олимпийских игр в 2020 году.

Технология разработана компанией NEC Corp. По задумке разработчиков, пассажир, позволивший внести изображение своего лица в базу данных при регистрации на рейс, может значительно сократить время процедуры сдачи багажа, прохождения контроля и посадки на рейс, используя специальные коридоры и автоматы, которые будут распознавать лицо человека и автоматически подтверждать его личность, пишет Kyodonews.

После внедрения системы единственным пунктом, где пассажирам придется продемонстрировать паспорт, это иммиграционный контроль.


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