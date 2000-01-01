Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Создан самый маленький и быстрый дрон в мире 02.06 06:10   MIGnews.com

Создан самый маленький и быстрый дрон в мире

Специалисты по экспериментальным полетным технологиям из Университета Дельфт продемонстрировали весьма необычный и уникальный во всех смыслах прототип миниатюрного высокоскоростного дрона, который уже успел засветиться в качестве самого маленького быстрого дрона в мире.

Модель дрона обладает всего лишь 4 дюймами в диаметре и умеет развивать скорость в 2 м/с.

В основе нового полетного дрона лежит использование специальной системы сенсоров визуального и высотного типа, причем все это помещается на одну небольшую плату – благодаря этому специалисты сумели сделать размер дрона максимально маленьким.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:39
Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила удары по сирийским целям
05:09
Нашествие китов у берегов Нью-Йорка
04:38
Лондон: на репетиции парада двое гвардейцев упали в обморок
03:20
Умер аристократ, избежавший наказания за убийство жены
02:18
В Швеции соорудили мини-McDonald's для медоносных пчел
01:19
В Иране требуют заменить женщин на телевидении мужчинами
00:24
Starship планируют использовать для перевозки по Земле
23:23
Няня сына Меган Маркл не выдержала и сбежала через 2 недели
22:18
Концерн Airbus отметил 50-летний юбилей воздушным парадом
21:50
На Сицилии извергается Этна  
21:30
У МАГАТЭ есть вопросы к Ирану по центрифугам
21:07
Два снаряда упали в Северном Израиле
21:04
Либерман: я могу стать премьером
20:16
Джихадисты Газы: у нас есть боеголовки весом в полтонны
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus