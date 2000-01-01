02.06 06:10 MIGnews.com

Создан самый маленький и быстрый дрон в мире

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Специалисты по экспериментальным полетным технологиям из Университета Дельфт продемонстрировали весьма необычный и уникальный во всех смыслах прототип миниатюрного высокоскоростного дрона, который уже успел засветиться в качестве самого маленького быстрого дрона в мире.Модель дрона обладает всего лишь 4 дюймами в диаметре и умеет развивать скорость в 2 м/с.В основе нового полетного дрона лежит использование специальной системы сенсоров визуального и высотного типа, причем все это помещается на одну небольшую плату – благодаря этому специалисты сумели сделать размер дрона максимально маленьким.