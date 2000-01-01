02.06 00:24 MIGnews.com
Starship планируют использовать для перевозки по Земле
SpaceX подумывает над тем, чтобы использовать космический корабль Starship в качестве суборбитального гиперзвукового судна для перевозки пассажиров между различными городами Земли.
Об этом в субботу, 1 июня сообщает The Advertiser
.
Как рассказал глава компании, аппарат Starship, который является второй ступенью сверхтяжелой ракеты Super Heavy, сможет самостоятельно взлетать и садиться без первой ступени.
Кроме того, ракету планируют использовать в миссиях по колонизации Луны и Марса.
По словам Илона Маска, стоимость такого перелета будет сравнима со стоимостью полета в привычном самолете в бизнес-классе.
Он отметил, что на космическом судне со скоростью около 6,9 километра в секунду, пассажир мог бы легко путешествовать из одного города в другой за короткое время.
Изобретатель уверен, что такой подход значительно упростит концепцию в целом и позволит снизить себестоимость перелетов.
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