01.06 18:49 MIGnews.com

Бесконтактное будущее

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Мы с вами живем в удивительное и очень стремительное время. Время, когда многие решения и идеи даже не успевают дойти до рынка и умирают в формате "стратегии" или "бизнес-плана". Мир ускоряется. Количество информации, с которой сталкивается ежедневно человек, растет уже в геометрической прогрессии. И это занимает очень много времени.Дмитрий Леус, эксперт в корпоративном и финансовом управлении, инвестициях и новых технологиях, поможет нам сегодня ответить на ряд вопросов.Где же современному человеку находить время на все? Ведь в сутках по-прежнему всего лишь 24 часа. Технологии и новые технические решения - вот то, что помогает сегодня потребителям более рационально использовать свое время. В том числе и в вопросе ежедневной оплаты за товары первой необходимости, или часто используемые услуги как, например, оплата проезда в общественном транспорте.За какой технологией будущее? Что используется сегодня и к чему готовиться потребителям завтра? Сегодня мы будем говорить о бесконтактных платежах.Основным направлением в ожиданиях конечных потребителей в настоящее время является максимальное упрощение и осуществление быстрых и безопасных безналичных платежей "на-ходу". Какие же на сегодняшний день используются решения бесконтактных платежей в мировом масштабе? Итак, по порядку.NFC – near field communication – технология высокочастотной беспроводной связи с малым радиусом действия, которая основывается на технологии RFID (radio frequency identification – метод автоматической идентификации объектов, в котором при помощи радиосигналов считываются или записывают данные, которые зашиты в RFID-метки или транспондеры). В последнее время именно эта технология начинает занимать лидирующие позиции на рынке бесконтактных платежей и активно продвигается и популяризируется в мировом масштабе. В мире растет количество банковских карт, которые поддерживают технологию NFS, и уже сейчас их доля перешла 10% рубеж. Уже в 2018 прогнозируется 2-х кратное увеличение рынка NFS платежей по отношению к уровню 2014 года, что в суммовом выражении приблизится к суммарному объему в 10 млрд. долларов.Проверенная и уже стареющая технология обмена данными. Хорошая технология, которая даже сейчас видоизменяется и пытается найти свое применение в рынке. Но если говорить о бесконтактных платежах, то у нее есть ряд существенных недостатков. Это время обмена данными, которого необходимо больше чем при применении технологии NFS, и более высокий уровень уязвимости, в следствие наличия высокого риска перехвата сигнала.Еще одно из решений, которое составляет конкуренцию в сегменте бесконтактных платежей, является технология QR-кодов, которая активно используется в странах Азии (Япония, Корея) и новое решение, основанное на использовании ультразвука. Так, например, в 2016 г. в Индии самый популярный мобильный кошелек страны Paytm собирается запустить новый платежный сервис Sound Pay на основе ультразвука. В случае успешного тестирования, система может быть внедрена в торговых точках по всей территории страны. Кроме того, в стране уже действует финансовый стартап Ultracash, который позволяет отправлять и принимать платежи и денежные переводы с мобильного телефона благодаря ультразвуку.Ответ, на этот "футуристичный" вопрос заставил задуматься даже такого опытного эксперта, как Дмитрий Леус."Свой ответ на этот вопрос я хотел бы разделить на две составляющие: первая – мировой тренд, вторая – реалии и перспективы развития данной услуги на территории России.Если говорить о общемировом тренде, то вы абсолютно правы – мир настроен более лояльно или, как сейчас принято говорит "friendly", к использованию именно технологии NFC. И тому есть абсолютное подтверждение - массовое применение уже сейчас в таких сегментах, как, например, общественный транспорт. И не только. Медицина, вендинговый бизнес, муниципальные и частные службы такси – перечень сегментов, где применяется эта технология очень длинный. Внедрение использования самой технологии требует объемных капитальных затрат и инвестиций и многие страны (США, Канада, Китай) вкладываются в ее развитие и популяризацию. Более того, для активизации и массового запуска данной технологии многие компании-провайдеры предоставляют льготный период по использованию данной услуги или дают возможность пользоваться ею абсолютно бесплатно. Хотя принцип монетизации NFC-сервисов скорее всего будет строиться по принципу взимания провайдером платежных услуг комиссии за транзакцию. В любом случае то, как развиваются события в мире электронных платежей в целом и в сегменте бесконтактных, в частности, говорит о том, что это устоявшаяся тенденция, имеющая устойчивую направленность на развитие.Если же говорить о Российском рынке, то здесь ситуация не такая однозначная. ИТ-индустрия страны в данный момент переживает не самые лучшие времена. Санкции и ограничения доступа к мировым ИТ-решениям сильно сказываются на развитии и продвижения этой технологии у нас в стране. Мы имеем внутренний дефицит производства необходимых для NFC компонентов по двум причинам:1. Низкая технологичность решения (наши комплектующие уступают и по размерам и по характеристикам зарубежным аналогам). Если считать в годах, то Россия в данный момент отстает от признанных мировых лидеров на 5-10 лет (зависит от сегмента и направленности)2. Дефицит производственных мощностей по производству комплектующих. Поскольку основным заказчиком может выступить только государство (основной заказ которого уходит на военную и космическую тематику), то на сегодняшний день в отрасли сложилась ситуация, при которой внутренние российские производители могут обеспечить не более 20% имеющегося спроса. При этом увеличивается необходимость разрабатывать и производить собственные электронные решения, чтобы уменьшить зависимость от зарубежных поставщиков. И если говорить о зарубежных поставщиках, то на помощь России в данном вопросе приходят Китай и Малайзия, импорт электронных компонентов которых составляет порядка 50% от всего завозимого объема.Поэтому в ближайшее время я не вижу основания для стремительного развития этой технологии на территории России. Использование бесконтактных платежей скорее всего будет направлено на то, чтобы заявить о новаторской позиции отдельных игроков рынка, или повысить лояльность среди клиентов, предоставив им возможность пользоваться уникальным сервисом.Если же говорить о массовости внедрения этой технологии, то я бы не делал на это большие ставки. ПО крайней мере в ближайшие 2-3 года."