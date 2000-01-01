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Автопилот Tesla - смертельная опасность для велосипедистов | Фото: Paul Hudson/Flickr02.06 02:46   MIGnews.com

Автопилот Tesla - смертельная опасность для велосипедистов

Специалист по робототехнике из Стенфорда Хизер Найт протестировала автопилот Tesla и нашла его опасным в некоторых ситуациях. Свои доводы эксперт изложила в статье "Обзор автопилота Tesla: Велосипедисты умрут" на сайте Medium.

По ее мнению, Tesla воспринимает велосипед как маленький автомобиль, то есть не предполагает, что человек на этом транспорте защищен меньше, чем автомобилисты. В частности, по ее словам, это уже привело к ДТП в Норвегии в 2016 году.

"По нашим оценкам, автопилот правильно классифицировал около 30% автомобилей, и всего 1% велосипедистов. Если Tesla не может классифицировать объект, это не значит, что она не видит, что там что-то есть. Но учитывая, что ставка здесь - человеческая жизнь, мы рекомендуем водителям никогда не использовать автопилот Tesla возле велосипедистов", — пишет Найт.

При этом ученый положительно оценила остальные качества системы автономного вождения Tesla. По ее словам, к примеру, машина очень хорошо перестраивается из полосы в полосу без участия водителя.
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