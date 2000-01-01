Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Иран передумал запускать человека в космос | Фото: Thinkstock01.06 15:54   MIGnews.com

Иран передумал запускать человека в космос

Иран сворачивает проект по запуску человека в космос. Об этом рассказал заместитель главы Иранского космического агентства Мохаммад Хомаюн Садр.

Причина отмены проекта - слишком высокие расходы: на запуск иранского космического аппарата с человеком на борту планировалось потратить $15-20 млрд. Он должен был состояться в 2018 году.

В 2013 году Иран успешно запустил в космос аппарат с обезьяной на борту.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:23
Юнкер: США не выйдут из соглашения по климату за 1 день
15:23
Видео: террористка атакует в Мево Дотан
15:17
Звезды собирают 2 млн. фунтов жертвам теракта в Манчестере
15:06
В Швейцарии Ципи Ливни признают военной преступницей
14:48
"Мы ждали переезда посольства 69 лет, подождем и 70"
14:29
В Мексике будут подтираться "Трампом"
14:05
Обрушение потолка школы в Ганей Тиква  
14:02
Развозов: подстрекатели против солдат - не лучше террористов
13:28
Амман угрожает Израилю ухудшить отношения из-за Аль-Аксы
13:20
Израиль поднялся в рейтинге конкурентоспособных экономик
13:15
Мири Регев запретила финансировать шоу с голыми актерами
12:52
Опубликована новая книга Толкина о Средиземье
12:21
Дери подозревают в связях с миллиардером Мирилашвили
12:11
Дания пересмотрит свою помощь палестинцам
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus