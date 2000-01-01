01.06 15:54 MIGnews.com

Иран передумал запускать человека в космос

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Иран сворачивает проект по запуску человека в космос. Об этом рассказал заместитель главы Иранского космического агентства Мохаммад Хомаюн Садр.Причина отмены проекта - слишком высокие расходы: на запуск иранского космического аппарата с человеком на борту планировалось потратить $15-20 млрд. Он должен был состояться в 2018 году.В 2013 году Иран успешно запустил в космос аппарат с обезьяной на борту.