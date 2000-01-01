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В Иране запретили использовать Telegram | Фото:01.05 23:28   MIGnews.com

В Иране запретили использовать Telegram

Судебная система Ирана в понедельник запретила чрезвычайно популярное приложение для обмена сообщениями Telegram, которое, по мнению властей, активно используется политической оппозицией при организации и координации массовых беспорядков.

Об этом во вторник, 1 мая сообщает новостное агентство Mizan Online, передает The Times of Israel.

Уточняется, что популярный мессенджер решили заблокировать вскоре после выдачи президентского приказа, которым всем государственным служащим строжайше запрещается использовать иностранные мессенджеры для общения с кем-либо.

Отметим, что Telegram является самой популярной социальной сетью в Иране, которую используют около сорока миллионов пользователей, то есть – практически половина населения страны.

Напомним, что после массовых протестов, которые в начале года ударили по десяткам иранских городов, власти временно запретили Telegram, заявив, что эта услуга позволила иностранным "контрреволюционным" группам активизировать напряженность.

С тех пор власти стремились развивать иранские сети социальных сетей и ограничивать зависимость от иностранных платформ, которые Тегеран обвиняет в размещении сайтов, признанных враждебными Исламской Республике.
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