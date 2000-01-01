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02.05 00:29   MIGnews.com

Ученые выяснили, почему мы страдаем от провалов в памяти

Международная группа ученых выяснила, почему человеку свойственно забывать ту или иную информацию.

Оказалось, что забывчивость вызвана особенностями краткосрочной и долгосрочной памяти головного мозга. На самом деле, любые данные, поступающие в мозг человека, сохраняются в нем навсегда. Однако на уровне краткосрочной памяти нужная информация вспоминается не всегда.

Чтобы нужные «файлы» переместились в долгосрочную память, специалисты рекомендуют регулярное повторение. Кроме того, информации свойственно смешиваться с новыми данными, что также способствует забывчивости.
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