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Дети обретают сознание уже на пятом месяце жизни | Фото: Thinkstock01.05 23:33   MIGnews.com

Дети обретают сознание уже на пятом месяце жизни

Младенцы проявляют признаки сознания уже на пятом месяце жизни. К такому выводу пришли нейрофизиологи Высшей нормальной школы в Париже.

Основными признаками человеческого самосознания считаются способности хранить воспоминания, отличать поступки окружающих и анализировать.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу ученые провели исследование при участии детей.

Исследователи разработали специальную методику, отслеживающую активность мозга во время просмотра фотографий. Взрослым и грудным детям показывали картинки, одна из которых представляла собой реальное фото человека, а две других – силуэты головы, заполненные цветными точками.

При быстрой смене изображений рассмотреть их не удается, но сознание все равно задействует центры памяти, где хранится информация о знакомых лицах.

Оказалось, что даже пятимесячные малыши реагировали на фотографию и пытались ее распознать, хотя и намного медленнее, чем полуторагодовалые дети.
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