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Против `отца` биткойна подали иск на 5 млрд. долларов 01.03 16:49   MIGnews.com

Против "отца" биткоина подали иск на 5 млрд. долларов

Семья мертвого программиста Дейва Клеймана подала иск в размере 5 млрд. долларов против австралийского бизнесмена Крейга Райта – человека, который считается создателем биткоина.

Однако брат Клеймана, Айра, утверждает, что двое мужчин совместно владели примерно 1,1 млн. биткойнов и майнинговой компанией. Однако после смерти Дейва Клеймана его коллега незаконно, задним число, переоформил контракты на передачу ему всей криптовалюты и интеллектуальной собственности на нее.

В иске напрямую не утверждается, что Клейман и Райт являются "отцами" биткоина, но что они были в значительной степени вовлечены в его развитие, когда криптовалюта только зарождалась. Тогда же (когда он стоил меньше 1 доллара) они и приобрели более 1 млн. биткоинов.

Семья покойного программиста утверждает, что Крейг Райт должен им не менее половины биткойнов, которые он приобрел сообща со своим другом. На сегодняшний день это просто колоссальная сумма – порядка 11,6 млрд. долларов.

В пресс-службе компании nChain, принадлежащей Крейгу Райту, пока что на эти претензии не ответили, однако в прошлом он признавал, что Клейман создавал биткоин вместе с ним, а в 2016 году признал, что именно они скрывались под вымышленным именем Сатоши Накамото.

Сам Клейман умер от хронической болезни в 2013 году.
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