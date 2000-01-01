02.03 02:33 MIGnews.com

Японцы модернизировали туалеты

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Японцы усовершенствовали изначально "западный унитаз", и теперь являются законодателями мод в данной сфере.Речь идет о пиктограммах (значках на пульте управления унитазом) показывающих, как использовать японский электрический туалет.Об этом в четверг, 1 марта сообщает японская служба новостей KyodoОтметим, что ранее они были зарегистрированы в качестве международного стандарта, направленного на то, чтобы гости страны понимали правила пользования "моющим туалетом", сообщает ЕНВ со ссылкой на The Japan Times.Международная организация по стандартизации (ISO) признала шесть видов кнопочных пиктограмм, расположенных на пульте высокотехнологичного японского туалета, в качестве международного стандарта, говорится в сообщении министерства экономики, торговли и промышленности Японии.В ведомстве отмечают, что эти пиктограммы включают в себя изображения автоматического смыва, функции биде, а также поднимания и опускания крышки унитаза.По словам экспертов, высокотехнологичные японские туалеты становятся все более популярными за рубежом. Они отмечают, что теперь предложенные страной пиктограммы станут глобальным стандартом, а национальные производители таких туалетов с функцией распыления воды смогут выйти на иностранные рынки.