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Японские ученые совершили прорыв в борьбе с коронавирусом | Фото:01.02 10:31   MIGnews.com

Японские ученые совершили прорыв в борьбе с коронавирусом

Японский Национальный институт инфекционных заболеваний сумел культивировать и изолировать коронавирус 2019-ncov, что в дальнейшем позволит разработать вакцину.

Об этом сообщает местное издание The Japan Times.

Уточняется, что ученые изолировали 2019-ncov от местного жителя, у которого было подтверждено заболевание. Теперь с помощью вируса институт начнет разработку вакцины и препарата для лечения. Более того, исследователи собираются создать тесты для быстрой диагностики.

Национальный институт инфекционных заболеваний также предложит изолированный коронавирус исследователям и компаниям, которые пытаются обнаружить механизм заражения.

Эксперты отметили, что последовательность генома изолированного вируса на 99,9% совпадает с последовательностями, обнародованными правительством Китая.


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