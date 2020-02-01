Японские ученые совершили прорыв в борьбе с коронавирусом

Уточняется, что ученые изолировали 2019-ncov от местного жителя, у которого было подтверждено заболевание. Теперь с помощью вируса институт начнет разработку вакцины и препарата для лечения. Более того, исследователи собираются создать тесты для быстрой диагностики.
Национальный институт инфекционных заболеваний также предложит изолированный коронавирус исследователям и компаниям, которые пытаются обнаружить механизм заражения.
Эксперты отметили, что последовательность генома изолированного вируса на 99,9% совпадает с последовательностями, обнародованными правительством Китая.