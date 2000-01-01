02.02 05:03 MIGnews.com

ВИДЕО NASA: Суперлуние и лунное затмение

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В ночь на 1 февраля Луна приблизилась к Земле на 359 тысяч километров и обрела красный оттенок. Так совпали три удивительных события – Суперлуние, голубая Луна и затмение.Суперлуние, помноженное на затмение и голубую Луну, ждали многие, ведь увидеть спутник Земли с багрянцем так близко, можно не каждую ночь. Последний раз такое событие произошло 150 лет назад – в 1866 году. NASA устроили прямую трансляцию уникального природного явления.Увы, но онлайн-трансляция для жителей некоторых областей планеты стала единственной возможностью увидеть "голубое кровавое Суперлуние", ведь вживую это событие смогли понаблюдать лишь жители Дальнего Востока и Сибири, Японии и Австралии, а также на западном побережье США.Напомним, что Суперлунием называют полнолуние, совпадающее с максимальным сближением Земли и Луны. "Кровавым" лунное затмение считается потому, что Луна, находясь в тени Земли, приобретает красный оттенок. А вот «голубая Луна» - это термин, означающий, что прошедшее полнолуние стало вторым в календарном месяце. Кстати, такое событие, как Суперлуние, имеет и свои особенности. В частности, плохому влиянию подвержена сердечно-сосудистая система человека.