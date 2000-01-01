Робота внесли в список жителей Бельгии

Супружеская пара из Бельгии "усыновила" робота. Это первый случай в истории, когда робот официально пополнил реестр населения.
Робот-гуманоид по имени Фрэн Пеппер живет в городе Хассельт, и даже уже получил самые что ни на есть настоящие документы, удостоверяющие его "личность". Пеппер сможет ходить в школу, а по ее окончании станет студентом местного университета на общих основаниях.
В настоящее время Фрэн изучает азы профессии администратора в школе, но в недалеком будущем вполне может получить более ответственную должность.
Чиновники города Хассельт объяснили свое разрешение на регистрацию робота как полноценного человека стремлением продемонстрировать значимость андроидов в современном мире.