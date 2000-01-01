02.02 05:17 MIGnews.com

Робота внесли в список жителей Бельгии

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Супружеская пара из Бельгии "усыновила" робота. Это первый случай в истории, когда робот официально пополнил реестр населения.Робот-гуманоид по имени Фрэн Пеппер живет в городе Хассельт, и даже уже получил самые что ни на есть настоящие документы, удостоверяющие его "личность". Пеппер сможет ходить в школу, а по ее окончании станет студентом местного университета на общих основаниях.В настоящее время Фрэн изучает азы профессии администратора в школе, но в недалеком будущем вполне может получить более ответственную должность.Чиновники города Хассельт объяснили свое разрешение на регистрацию робота как полноценного человека стремлением продемонстрировать значимость андроидов в современном мире.