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В Бельгии робот пополнил список регистра населения | Фото: Dick Thomas Johnson/Flickr02.02 05:17   MIGnews.com

Робота внесли в список жителей Бельгии

Супружеская пара из Бельгии "усыновила" робота. Это первый случай в истории, когда робот официально пополнил реестр населения.

Робот-гуманоид по имени Фрэн Пеппер живет в городе Хассельт, и даже уже получил самые что ни на есть настоящие документы, удостоверяющие его "личность". Пеппер сможет ходить в школу, а по ее окончании станет студентом местного университета на общих основаниях.

В настоящее время Фрэн изучает азы профессии администратора в школе, но в недалеком будущем вполне может получить более ответственную должность.

Чиновники города Хассельт объяснили свое разрешение на регистрацию робота как полноценного человека стремлением продемонстрировать значимость андроидов в современном мире.
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