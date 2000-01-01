31.10 07:10 MIGnews.com

Турки рассыпались в Тель-Авиве

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Маккаби Тель-Авив обыграла Фенербахче со счетом 67:55 в пятом туре баскетбольной Евролиги. Это третья победа подряд израильского клуба.Красивая победа израильтян над одним из сильнейших клубов Европы последних лет. Первая половина встречи была просто идеальной. Агрессивная игра в защите ввела в ступор игроков Фенербахче. У них ничего не получалось, даже великий Обрадович не нашел как настроить своих подопечных на борьбу. К перерыву преимущество Маккаби достигло 20 очков и гости выглядели раздавленными.Вторую половину встречи хозяева начали слишком расслаблено и постепенно гости стали приближаться, израильтяне опомнились, когда разница в счете была только 5 очков. Все таки игроки Маккаби вновь собрались и довели матч до победы. У израильского чемпиона теперь 3 победы при двух поражениях в Евролиге. В следующем туре Маккаби летит в Грецию, где встретиться с Олимпиакосом, которые неожиданно одолели ЦСКА.