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Израильтянка завоевала `серебро` на Чемпионате мира 31.05 16:22   MIGnews.com

Репатриантка без ног получила "серебро" на Чемпионате мира

Израильская парабайдарочница Паскаль Беркович заняла второе место на 2-ом этапе Кубка мира-2017 по гребле на байдарках и каноэ, который с 25 по 28 мая проходил в венгерском городе Сегед. В заплыве на 200-метровой дистанции на байдарках-одиночках, уступив россиянке Надежде Андреевой, она финишировала за 56.466 секунд.

"Я побила свой личный рекорд. Это потрясающее и сложнейшее соревнование. С того дня, как в июне 2016 года я начала заниматься с тренером Бараком Лопином в Тель-Авиве, моя техника значительно улучшилась и я начинаю понимать, что продвигаюсь в число самых сильных спортсменов мира. Я предчувствую, что 2017 год станет для меня очень удачным. Я еду на мою четвертую Олимпиаду в Токио!" – цитирует ее спортивный портал.

В результате трагического инцидента, произошедшего с ней более 30 лет назад, 49-летняя спортсменка лишилась обеих ног – она попала под движущийся состав в своем родном Париже. Как только ее выписали из больницы, Паскаль Беркович репатриировалась в Израиль и призвалась в ЦАХАЛ, став первой израильской солдаткой в инвалидном кресле.

Изначально она представляла Израиль на колясочных легкоатлетических соревновании Паралимпиады, но после решила пересесть на байдарку. На ее счету участие в Паралимпийских играх, проходивших в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Другой израильский парабайдарочник Рон Халеви занял на Чемпионате в Сегеде четвертое место, установив личный рекорд в 44.321 секунды.
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