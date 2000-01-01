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Ничья в пользу Беер Шевы | Фото: Thinkstock31.01 07:21   MIGnews.com

Ничья в пользу Беер Шевы

В центральном матче очередного тура чемпионата Израиля по футболу Маккаби Хайфа принимала одноклубников из Тель-Авива.

Эта игра стала одной из лучших в этом сезоне. Обе команды играли на высоких скоростях, создавали много голевых моментов и боролись до последней минуты.

Хозяева поля дважды выходили вперед, второй раз за три минуты до конца матча, но удержать преимущество так и не смогла. Боевая ничья 2:2, для хозяев поля неплохой результат после пяти поражений подряд. Очень жаль, что "зеленые" просыпаются только в матчах с лидерами.

Потенциал у них огромный, но стабильности пока нет. Результату этого матча больше всего рады лидеры чемпионата, Ха-Поэль Беер Шева, их главные соперники потеряли очки и теперь южане опережают Маккаби Тель-Авив на восемь очков.
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