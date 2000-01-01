30.12 08:57 MIGnews.com

Human Rights Watch просит ФИФА запретить израильские клубы

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В связи с принятием антиизраильской резолюции Совета Безопасности ООН о "незаконности израильских поселений на оккупированной палестинской территории", правозащитная организация Human Rights Watch обратилась в Международную федерацию футбола с просьбой принить меры против израильских футбольных клубов из израильских городов в Иудее и Самарии.Как утверждают в HRW, принятый документ является фактором, увеличивающим дополнительного давления на ФИФА в преддверии встречи ее руководства, которая состоится в январе."Резолюция ООН осложняет попытки ФИФА делать вид, что проведение футбольных матчей в поселениях может быть приемлемым, или относиться к этому нейтрально. В резолюции четко сказано, что у поселений нет никакой юридической силы, поэтому ФИФА следует проводить различия между Израилем и оккупированной территорией", - заявила директор израильского отростка HRW Сари Баши."Правозащитница" напомнила, как некоторые чиновники ФИФА ранее называли Иудею и Самарию спорной территорией, однако резолюция Совбеза, на ее взгляд, расставила точки над "i", обозначив ее как землю, занятую палестинцами."Эта резолюция осложняет попытки ФИФА делать вид избегания политики, разрешая футбольным клубам из поселений продолжать матчи", - отметила Сари Баши.