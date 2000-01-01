30.05 07:15 MIGnews.com

В Израиле возобновляется футбольный сезон

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В субботу, 30 мая, в Израиле возобновится футбольный турнир, матчи которого будут проходить без болельщиков на стадионе. Новые правила, в том числе ограниченнное число команд, продлятся до конца сезона.Шесть команд будут бороться за чемпионство в раунде плей-офф, в том числе две команды из Тель-Авива, две из Хайфы и по одной из Беэр-Шевы и Иерусалима.В первой игре Маккаби Тель-Авив столкнется с Хапоэль Хайфа в 8 часов вечера. В 8:45 вечера Бейтар Иерусалим начнет игру против Хапоэль Беэр-Шева, а в 9:00 Маккаби Хайфа сыграет против Хапоэль Тель-Авив.Все участки стадионов, с которыми игроки соприкасаются, включая скамейки игроков, дорожки стадиона и раздевалки, будут тщательно очищены дезинфицирующими аэрозолями, чтобы ограничить распространение коронавируса среди игроков.