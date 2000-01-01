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Известный рефери ФИФА арестован с наркотиками в борделе | Фото:31.05 00:42   MIGnews.com

Известный рефери ФИФА арестован с наркотиками в борделе

Известный словенский рефери ФИФА Славко Винчич был задержан по обвинению в незаконном хранении оружия и распространении наркотиков. Его арестовали в одном из борделей боснийского города Биелин, пишет sport.blic.rs.

40-летний судья находился в компании 25 гостей и девяти проституток. У него также обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие и наркотическое вещество - кокаин.

Всего полиция изъяла 14 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, 15 пакетиков с кокаином и около 10 тысяч евро.


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