31.05 00:42 MIGnews.com

Известный рефери ФИФА арестован с наркотиками в борделе

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Известный словенский рефери ФИФА Славко Винчич был задержан по обвинению в незаконном хранении оружия и распространении наркотиков. Его арестовали в одном из борделей боснийского города Биелин, пишет sport.blic.rs.40-летний судья находился в компании 25 гостей и девяти проституток. У него также обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие и наркотическое вещество - кокаин.Всего полиция изъяла 14 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, 15 пакетиков с кокаином и около 10 тысяч евро.